Стармер не намерен покидать пост премьер-министра Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не планирует покидать пост. Ранее два советника господина Стармера ушли в отставку из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, которого обвинили в связях с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

"Мы должны доказать, что политика может быть силой добра. Я верю, что это возможно. Я верю, что это так. С этого момента мы будем двигаться вперед. Мы уверенно идем вперед, продолжая менять страну",- сказал господин Стармер в обращении к сотрудникам офиса (цитата по Reuters).

Кир Стармер назначил Питера Мандельсона послом Великобритании в США в феврале 2025 года. В сентябре того же года дипломата уволили. В январе Минюст США опубликовал очередную партию файлов по делу Джеффри Эпштейна. В них обнаружили электронные письма, которые указывают на то, что господин Мандельсон передавал Эпштейну информацию о возможной продаже активов британского правительства и налоговых изменениях в стране.