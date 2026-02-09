Назначен новый премьер-министр Нахчывана

Назначен новый премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Верховный Меджлис Нахчыванской АР.

На основании представления Президента Азербайджана решением Верховного Меджлиса Джаббар Мусаев назначен новым премьер-министром автономной республики.

Отметим, что ранее Джаббар Мусаев занимал должность главы Исполнительной власти города Нахчыван.