https://news.day.az/politics/1814837.html Назначен новый премьер-министр Нахчывана Назначен новый премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики. Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Верховный Меджлис Нахчыванской АР. На основании представления Президента Азербайджана решением Верховного Меджлиса Джаббар Мусаев назначен новым премьер-министром автономной республики.
Назначен новый премьер-министр Нахчывана
Назначен новый премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Верховный Меджлис Нахчыванской АР.
На основании представления Президента Азербайджана решением Верховного Меджлиса Джаббар Мусаев назначен новым премьер-министром автономной республики.
Отметим, что ранее Джаббар Мусаев занимал должность главы Исполнительной власти города Нахчыван.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре