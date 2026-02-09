Тяжелое ДТП в Шамкире

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Шамкирском районе, три человека (мужчины) с травмами были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Шамкирской районной центральной больницы.

Как сообщили Day.Az в Шамкирской районной центральной больнице, пострадавшим был поставлен диагноз множественных травм различных частей тела.

В настоящее время лечение лиц 1993 и 1994 годов рождения продолжается в реанимационном отделении. Их состояние оценивается как средней тяжести - тяжелое.

Лицу 1997 года рождения была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был отпущен домой для амбулаторного лечения.