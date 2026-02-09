Зарплаты сотен тысяч граждан будут повышены

Согласно предлагаемым изменениям в Трудовой кодекс, которые уже приняты Милли Меджлисом в первом чтении, минимальная заработная плата будет пересматриваться как минимум один раз в год. Это означает, что после утверждения изменений будет обеспечена регулярность повышения минимальной зарплаты. Такие повышения также будут регулироваться законом.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети написал член Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Чьи зарплаты вырастут при пересмотре минимальной заработной платы?

"Повышение минимальной зарплаты затрагивает не только низкооплачиваемых работников, но и обеспечивает рост зарплат по всем ступеням Единой тарифной сетки (ЕТС). Так, в сферах, финансируемых из государственного бюджета, месячные тарифные (должностные) оклады работников в течение одного месяца после повышения минимальной зарплаты приводятся в соответствие с новым размером и увеличиваются. Это касается должностных окладов работников, не имеющих статуса государственных служащих, занятых в сферах социальной защиты, науки, культуры, молодежи и спорта, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, мелиорации, водного хозяйства и рыбоводства.

Заработные платы граждан, работающих в этих сферах и не являющихся госслужащими, финансируются из государственного бюджета на основе Единой тарифной сетки. В этой таблице зарплаты установлены по 19 разрядам. В настоящее время минимальный оклад составляет 400 манатов, максимальный - 1150 манатов. Регулярное повышение минимальной заработной платы на практике приведет к увеличению окладов по всем разрядам, независимо от того, выше или ниже минимального уровня находится зарплата.

В целом повышение минимальной заработной платы приведёт к росту доходов около 700 тысяч граждан", - написал он.