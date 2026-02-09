В бакинском поселке произошел пожар

В Службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в строении на территории поселка Зиря Хазарского района Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с поступившим сигналом на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны ведомства.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее в беседке из деревянных конструкций, было в короткие сроки ликвидировано, не допустив его распространения на расположенный поблизости частный жилой дом.

В результате пожара сгорела беседка общей площадью 10 квадратных метров, а также горючие конструкции кровли находящегося рядом частного жилого дома.

Частный жилой дом был защищен от огня.