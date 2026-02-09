Азербайджан и Люксембург обсуждают финтех-сотрудничество

Делегация Агентства по передаче финансовых технологий Люксембурга (ATTF) посетила Центральный банк Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Генеральный директор Центрального банка Шахин Махмудзаде провел встречу с делегацией ATTF.

"В рамках визита делегация ATTF (Financial Technology Transfer Agency) также приняла участие во встречах с представителями Ассоциации банков Азербайджана, Ассоциации страховщиков Азербайджана, Ассоциации микрофинансов Азербайджана и Ассоциации финтеха Азербайджана, а также с подразделениями банков, отвечающими за обучение и развитие", - говорится в информации.

Подчеркивается, что во время встреч были изучены отзывы о тренингах, организованных для Азербайджана при поддержке ATTF, собрана информация о существующих потребностях в обучении и проведен широкий обмен мнениями о возможностях будущего сотрудничества.

Отметим, что ATTF - это инициатива правительства Люксембурга, направленная на оказание влияния в выбранных странах-партнерах через передачу знаний, опыта и компетенций в банковской и финансовой сферах.

Деятельность ATTF осуществляется с твердой убежденностью в том, что укрепление национальных финансовых систем способствует экономическому развитию и повышает мобилизацию внутренних ресурсов. Цель ATTF - помочь укрепить финансовую структуру стран-партнеров, поддерживать развитие, создавать достойные рабочие места и бороться с бедностью.

Инициатива ATTF придает содержательность и разнообразие отношениям Великого герцогства Люксембург, в частности, создавая возможности для обучения, развития и сотрудничества в области банковского дела и финансов.