Проекты Центра кибербезопасности Азербайджана способствуют развитию человеческого капитала

Центр кибербезопасности Азербайджана реализует цели, определенные в стратегических документах, и его проекты в сфере кибербезопасности вносят важный вклад в развитие человеческого капитала и укрепление национальной экосистемы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов, выступая на 6-й выпускной церемонии Центра кибербезопасности.

Он отметил, что до сегодняшнего дня около 360 человек завершили обучение по программам red и blue team, то есть по защите и нападению, и 86% из них уже трудоустроены в соответствующих сферах:

"120 специалистов, работающих в государственном и частном секторах, прошли курсы повышения квалификации, было организовано обучение по киберпросвещению для 53 организаций, а около 7 тысяч человек повысили свои знания в области кибергигиены. Также были проведены тренинги по киберпросвещению для около 200 руководителей. Эти тренинги показывают, что кибербезопасность требует подхода не только с технической, но и с управленческой и стратегической точек зрения".

Замминистра сказал, что также были сделаны важные шаги в академической сфере. В рамках этого были установлены партнерские отношения с высшими и профессиональными учебными заведениями.

"Основной целью этого сотрудничества является совершенствование учебных программ по кибербезопасности и смежным областям в вузах и колледжах в соответствии с международными требованиями, а также обеспечение студентов и преподавателей передовыми международными знаниями и опытом. В рамках этого сотрудничества в 5 университетах были проведены занятия по 7 различным дисциплинам, оказана поддержка в разработке трех продуктов по кибербезопасности, а также успешно реализованы программы подготовки к трем международным конкурсам.

Все эти работы направлены на успешную реализацию "Стратегии информационной безопасности и кибербезопасности Азербайджанской Республики на 2023-2027 годы" и достижение поставленных целей", - подчеркнул С.Мамедов.