В Иране отказались помиловать митингующих
Арестованные в связи с акциями протеста, произошедшими в прошлом месяце в Иране, не будут включены в список лиц, подлежащих помилованию.
Как передает Day.Az, об этом заявил глава судебной власти Ирана Голамхосейн Эджеи.
"Обвиняемые в связи с последними беспорядками не будут включены в список лиц, подлежащих помилованию", - подчеркнул Эджеи.
