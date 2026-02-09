В Иране отказались помиловать митингующих

Арестованные в связи с акциями протеста, произошедшими в прошлом месяце в Иране, не будут включены в список лиц, подлежащих помилованию.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава судебной власти Ирана Голамхосейн Эджеи.

"Обвиняемые в связи с последними беспорядками не будут включены в список лиц, подлежащих помилованию", - подчеркнул Эджеи.

