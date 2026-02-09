Стартовала продажа билетов на выездной матч "Карабаха" в ЛЧ

Ваучеры для болельщиков "Карабаха", желающих посетить выездной матч против "Ньюкасла" в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, поступили в онлайн-продажу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Карабах", стоимость билетов составляет 115 манатов. Ваучеры приобретаются через iTicket.az, после чего до дня матча билет будет направлен на электронную почту, указанную при оформлении заказа.

Для болельщиков агдамского клуба на стадионе "Сент-Джеймс Парк" выделено 2466 мест. Клуб призвал внимательно указывать адрес электронной почты, так как билеты направляются исключительно на него.

Отметим, что матч "Ньюкасл" - "Карабах" состоится 24 февраля и начнется в 23:59 по бакинскому времени и в 20:00 по местному времени Англии.