Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

По данным Национальной гидрометеорологической службы, начиная с 10 февраля, на территории страны ожидается ветреная погода, временами будут идти мокрый снег и снег, а в горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

Как передает Day.Az, Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с нестабильными погодными условиями, призывая их быть осторожными, не оставлять автомобили под объектами, которые могут опрокинуться, сорваться или сдвинуться из-за сильного ветра, а также принимать профилактические меры для предотвращения возможных ДТП, особенно с участием автомобилей с прицепами, тентами и длинномерных грузов.

Отмечается, что в условиях снегопада дороги покроются льдом, поэтому водителей, особенно в горных районах, просят по возможности не использовать автомобили, не оснащенные зимними шинами, убедиться в технической исправности транспортных средств и выбирать скорость в соответствии с метеоусловиями.

"Учитывая, что неблагоприятная погода создаст трудности и для пешеходов, их также призывают быть ответственными и избегать действий, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья как самих пешеходов, так и других участников дорожного движения", - добавили в ГУГДП.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az