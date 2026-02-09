https://news.day.az/officialchronicle/1814935.html Президент Ильхам Алиев освободил Таира Будагова от должности председателя Государственного комитета по статистике Таир Ягуб оглы Будагов освобожден от должности председателя Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.
