Президент Ильхам Алиев освободил Таира Будагова от должности председателя Государственного комитета по статистике

Таир Ягуб оглы Будагов освобожден от должности председателя Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.