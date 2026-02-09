https://news.day.az/world/1814952.html Вэнс прилетел в Армению Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Ереван с официальным визитом, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ. По данным журналистов, самолет вице-президента приземлился в аэропорту "Звартноц". Политик прилетел в республику вместе со своей женой Ушей Вэнс и детьми. "В аэропорту Дж. Д.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Ереван с официальным визитом, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По данным журналистов, самолет вице-президента приземлился в аэропорту "Звартноц". Политик прилетел в республику вместе со своей женой Ушей Вэнс и детьми.
"В аэропорту Дж. Д. Вэнса встретили спикер Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян и мэр Еревана Тигран Авинян. Позже вице-президент США встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, после чего они выступят с заявлениями", - говорится в сообщении.
