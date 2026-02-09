Вэнс прилетел в Армению

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Ереван с официальным визитом, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По данным журналистов, самолет вице-президента приземлился в аэропорту "Звартноц". Политик прилетел в республику вместе со своей женой Ушей Вэнс и детьми.

"В аэропорту Дж. Д. Вэнса встретили спикер Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян и мэр Еревана Тигран Авинян. Позже вице-президент США встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, после чего они выступят с заявлениями", - говорится в сообщении.