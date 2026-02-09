Samsung выпустила дешевый смартфон с 6 обновлениями Android

Компания Samsung официально представила бюджетный смартфон Galaxy F70e 5G, который выделяется в сегменте длительной поддержкой. Об этом сообщает GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка получила 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 800 нит. За производительность устройства отвечает чипсет MediaTek Dimensity 6300, дополненный 4 или 6 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 128 ГБ.

Samsung Galaxy F70e 5G поставляется с предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8. Производитель обещает шесть крупных обновлений Android, что выделяет модель на фоне конкурентов в своем ценовом классе.

Основная камера смартфона представлена 50-мегапиксельным сенсором и датчиком глубины на 2 Мп, а фронтальный модуль имеет разрешение 8 Мп. Гаджет оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт.

Среди прочих характеристик отмечается наличие двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth 5.4, поддержки SIM-карт, сканера отпечатков пальцев, 3,5-мм аудиоразъема и защиты от пыли и влаги по стандарту IP54. Задняя панель выполнена с отделкой из искусственной кожи.

Samsung Galaxy F70e 5G предлагается по цене от 12,5 тыс. рупий.