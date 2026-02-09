США и Армения подписали меморандум о сотрудничестве в ядерной сфере

Соединенные Штаты Америки и Армения подписали меморандум о мирном сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

Как сообщает Day.Az, документ подписали премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Подписанный меморандум закладывает правовую основу для будущего стратегического взаимодействия между двумя странами в области ядерной энергетики.

Отметим, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в настоящее время находится с визитом в Армении.