https://news.day.az/world/1814976.html США и Армения подписали меморандум о сотрудничестве в ядерной сфере Соединенные Штаты Америки и Армения подписали меморандум о мирном сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.
Соединенные Штаты Америки и Армения подписали меморандум о мирном сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.
Как сообщает Day.Az, документ подписали премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Подписанный меморандум закладывает правовую основу для будущего стратегического взаимодействия между двумя странами в области ядерной энергетики.
Отметим, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в настоящее время находится с визитом в Армении.
