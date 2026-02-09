Азербайджан и Турция усиливают сотрудничество в сфере прокуратуры

В стамбульском Дворце правосудия Чаглаян состоялась встреча между генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и главным прокурором этого турецкого города Акыном Гюрлеком.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, встреча состоялась по приглашению А. Гюрлека в рамках визита в Стамбул делегации под руководством К. Алиева.

На заседании генпрокурор К. Алиев выразил благодарность противоположной стороне за приглашение и высокое гостеприимство, подчеркнул единство и братство между Турцией и Азербайджаном.

Он отметил, что дух солидарности, сформированный между нашими странами, выражен изречениями Общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" и Великого лидера турецкого народа Мустафы Кемаля Ататюрка - "Радость Азербайджана - наша радость, печаль - наша печаль".

"Благодаря политической воле и усилиям глав государств Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, взаимоотношения между нашими странами углубились во всех областях и приобрели стратегический характер. А это создало стабильную основу для всестороннего сотрудничества между нашими структурами", - подчеркнул К. Алиев.

В свою очередь, А. Гюрлек выразил удовлетворение развитием межведомственных партнерских отношений, отметив, что его предыдущий рабочий визит в нашу страну был особенно запоминающимся.

На встрече были обсуждены вопросы практического сотрудничества между органами прокуратуры двух стран в борьбе с различными формами преступности, в том числе в области взаимной правовой помощи по уголовным делам, перспективы расширения правового и институционального сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по вопросам организации взаимных учебных поездок и стажировки.

Затем делегация ближе ознакомилась с деятельностью стамбульского Дворца правосудия Чаглаян.

На встрече присутствовали посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и генеральный консул в Стамбуле Нармина Мустафаева.