TRIPP может стать страховкой для западного капитала в Центральной Азии

Для Центральной Азии "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) может стать своеобразной страховкой для западного капитала при реализации инфраструктурных проектов в регионе.

Как передает Day.Az , об этом заявил Trend глава Центра энергетической геополитики при Университете мировой экономики и дипломатии Узбекистана Хайотжон Ибрагимов.

По его словам, визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Баку является четким сигналом того, что Вашингтон переходит от декларативных заявлений к прагматическим шагам в Каспийском регионе.

"Инициативу TRIPP следует рассматривать не просто как логистический проект, а как своего рода "финансовый щит" для Среднего коридора. Для Центральной Азии, и, в частности, для Узбекистана, это меняет правила игры: появление маршрута под американским патронажем, проходящего через Азербайджан в Европу, фактически работает как страховка для западного капитала. Это снижает страновые риски и удешевляет финансирование инфраструктурных проектов", - подчеркнул он.

Х. Ибрагимов также отметил, что в основе отношений США со странами Центральной Азии лежат вопросы энергетики и критически важных минералов.

"США стремятся разорвать монополию Китая на цепочки поставок редкоземельных металлов, и Центральная Азия в этом контексте является ключевым элементом. Мы видим переход к новой модели сотрудничества, в рамках которой развитые технологии предоставляются в обмен на доступ к природным ресурсам. Узбекистан, обладающий значительными запасами меди, урана и лития, получает возможность привлечь американские технологии глубокой переработки, а не ограничиваться экспортом сырья", - сказал эксперт.

По его мнению, в перспективе двусторонние отношения будут развиваться вокруг ресурсного прагматизма.

"Я ожидаю роста инвестиций в геологоразведку и, возможно, в атомную энергетику. США будут активно продвигать свои малые модульные реакторы (SMR) как альтернативу другим поставщикам. Таким образом, через связку с Азербайджаном мы получаем не только устойчивый выход к морю, но и доступ к передовым промышленным технологиям, что критически важно для модернизации нашей экономики", - резюмировал Ибрагимов.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В январе 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена одобрить и поддержать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании будет предоставлено право на реализацию проекта на первоначальный период в 49 лет. Ереван планирует предложить Вашингтону 74 процента акций компании TRIPP Development Company, а 26 процентов оставить себе.