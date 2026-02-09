Прорыв в отношениях Баку и Вашингтона: плоды успешной стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с делегацией Торговой палаты США, возглавляемой старшим вице-президентом по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси, стала поистине важным событием. Ведь речь идет о демонстрации качественно нового уровня доверия ведущих американских корпораций к Азербайджану как к устойчивому, прогнозируемому и стратегически значимому партнеру.

Состав делегации впечатляет: Apple, ExxonMobil, bp, Boeing Global, Meta, Visa, Mastercard, Shell International, Baker Hughes, Honeywell, J.P. Morgan, Ericsson AB, Marriott, Motorola Solutions и ряд других глобальных игроков. Это компании, которые не принимают решений "на эмоциях". Их присутствие в Баку - результат долгосрочного анализа макроэкономической ситуации, политической стабильности, инвестиционного климата и геоэкономических перспектив страны.

Как отметил министр экономики Микаил Джаббаров, стороны обсудили конкретные шаги и потенциальные проекты по расширению сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, инвестиций, торговли, промышленности, инноваций и цифровизации. Принципиально важно, что разговор идет уже о практической реализации проектов.

За последние годы Азербайджан сумел выстроить модель развития, основанную на макроэкономической стабильности, низком уровне государственного долга, значительных валютных резервах и активной диверсификации экономики. Энергетический сектор по-прежнему остается фундаментом, однако все более заметную роль играют транспортно-логистические коридоры, "зеленая" энергетика, цифровые технологии и индустриальные кластеры.

Для американского бизнеса Азербайджан сегодня - это не только рынок, но и платформа для выхода в регион Южного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока. Именно этим объясняется интерес компаний из самых разных отраслей - от биотехнологий и финтеха до машиностроения и гостиничного бизнеса.

Безусловно, экономическое сближение Баку и Вашингтона невозможно рассматривать в отрыве от политического диалога. В этом контексте показательно заявление председателя Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн, подчеркнувшей стратегическое значение Азербайджана и его уникальные отношения как с США, так и с Израилем. Подобные оценки звучат неслучайно: Азербайджан давно зарекомендовал себя как надежный партнер, способный вести сбалансированную внешнюю политику в сложной региональной среде.

Безусловно, имеет смысл напомнить про встречу Президента Ильхама Алиева с Дональдом Трампом, которая состоялась 22 января в Давосе в рамках Всемирного экономического форума. Тогда была выражена взаимная удовлетворенность развитием двусторонних связей после возвращения Трампа к власти. Более того, была подчеркнута его роль в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, включая достигнутые в августе прошлого года в Вашингтоне договоренности.

Конечно же, важной частью стратегического диалога остается тема региональной связности. Президент Азербайджана неоднократно подчеркивал значение Зангезурского коридора и проекта TRIPP как ключевых элементов новой транспортно-логистической архитектуры региона. Для США и американского бизнеса это конкретные маршруты, цепочки поставок и возможности для инвестиций в инфраструктуру.

Фактически Азербайджан предлагает Западу участие в формировании альтернативных транзитных коридоров, способных связать Европу и Азию в обход нестабильных или политически чувствительных направлений, что усиливает роль нашей страны как незаменимого узла на карте Евразии.

Не случайно Президент Ильхам Алиев в интервью отечественным телеканалам отметил, что только с октября прошлого года в США были направлены четыре официальные делегации с участием министров и представителей частного сектора. Обсуждения охватывают весь спектр ключевых направлений: от стратегической хартии и взаимных инвестиций до сотрудничества в военно-промышленной сфере. Сегодняшняя активность американского бизнеса в Баку - это прямое подтверждение того, что эти переговоры дали конкретный результат.

Как видим, ожидаемый визит в Азербайджан вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого будет сопровождать заместитель госсекретаря по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг, может стать следующим этапом этого процесса. По сути, речь идет о возможности институционализировать достигнутые договоренности и придать им долгосрочный характер.

Но уже сегодня можно говорить о том, что азербайджано-американские отношения вступили в фазу практической реализации широкой стратегической азербайджано-американской повестки. Экономика становится главным драйвером этого сближения, а доверие крупнейших американских корпораций - его самым наглядным индикатором. Для Азербайджана это не только признание достигнутых успехов, но и окно возможностей, позволяющее закрепить за собой статус одного из ключевых экономических и геополитических центров региона.