Впечатляющий вооружённый грабёж в Италии - ВИДЕО Вооруженные люди взорвали бронированный фургон, принадлежащий итальянской компании BTV, специализирующейся на охранных услугах, и атаковали карабинеров недалеко от Тутурано в Апулии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вооруженные люди взорвали бронированный фургон, принадлежащий итальянской компании BTV, специализирующейся на охранных услугах, и атаковали карабинеров недалеко от Тутурано в Апулии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Они использовали автоматы Калашникова с обмотанными изолентой магазинами и снятыми прикладами - некоторые, похоже, были китайскими Type 56 или албанскими ASh-78 Tip-1.
Представляем вашему вниманию данное видео:
