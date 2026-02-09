Впечатляющий вооружённый грабёж в Италии

Вооруженные люди взорвали бронированный фургон, принадлежащий итальянской компании BTV, специализирующейся на охранных услугах, и атаковали карабинеров недалеко от Тутурано в Апулии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Они использовали автоматы Калашникова с обмотанными изолентой магазинами и снятыми прикладами - некоторые, похоже, были китайскими Type 56 или албанскими ASh-78 Tip-1.

