Почему переговоры между США и Ираном не проводятся в Турции?

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна не рассматривает своё неучастие в переговорах между США и Ираном или проведение этих переговоров не в Турции как проявление конкуренции.

Как сообщает Day.Az, Фидан отметил, что это решение принято сторонами в рамках их собственного лидерства:

"Они приняли такое решение в рамках своего лидерства. Они хотели, чтобы существующая система в Омане продолжалась в том же виде, то есть чтобы процесс проводился с теми же людьми, в том же месте и тем же способом.

Мы не рассматриваем это как конкуренцию со стороны Ирана, направленную на то, чтобы Турция не выходила на передний план или чтобы переговоры не проводились в Турции.

Нельзя сказать, что Иран сейчас находится в состоянии, чтобы думать о таких вопросах. На кону стоят потенциально серьёзные проблемы, и Иран в настоящее время занят их предотвращением. Для них это вопрос существования" - отметил Хакан Фидан.