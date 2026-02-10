https://news.day.az/society/1815013.html Дочь Гурбана Гурбанова вышла замуж - ФОТО - ВИДЕО Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов выдает замуж свою дочь Захру. Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", она выходит замуж за мужчину по имени Самир. Свадебная церемония прошла в одном из столичных ресторанов.
