Дочь Гурбана Гурбанова вышла замуж

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов выдал замуж свою дочь Захру.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", она вышла замуж за мужчину по имени Самир.

Свадебная церемония прошла в одном из столичных ресторанов.