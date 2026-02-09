В ряде населенных пунктов будет приостановлена подача газа

Завтра в ряде населенных пунктов Сабирабадского и Гаджигабульского районов будет приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Сальянском региональном управлении газовой эксплуатации.

Отмечается, что в связи с проведением ремонтно-восстановительных и других технических работ на магистральном газопроводе, выполняемых управлением "Газ Ихрадж", 10 февраля с 09:30 и до завершения работ планируется прекращение газоснабжения от газораспределительной станции "Гарасу" в 16 селах Сабирабадского района - Гарагашлы, Гурузма, Газли, Йеникенд, Ковлар, Ахысха, Сурра, Гаралы, Балвар, Гасанлы, Джавад, Тюркеди, Элиджанлы, Йолчубейли, Нарлык, Зенгене (7 298 абонентов), а также в 12 селах Гаджигабульского района - Гарасу, Падар, Абдуллабад, Коланы, Талышбиналар, Талыш, 1-й Мейниман, 2-й Мейниман, Ахтачы-Ширван, Агаджанлы, Алятлы, Бюрвенд (3 322 абонента).

Кроме того, от газораспределительной станции "Нариманкянд" планируется прекращение подачи газа в городе Сабирабад на улице З. Алиевой, а также в 17 селах района - Кюркенди, Мамишлер, Асадлы, Гаралар, Гафарлы, Шыхлар, Мюрселли, Уладжалы, Булдуг, Атджалар, Гашимханлы, Ахтачы-Муган, Гюдеджюгюр, Гаратогай, Османлы, Шыхсалахлы, Гарагюней (9 837 абонентов).