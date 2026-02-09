Фидан и Арагчи провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Турции.

Согласно информации, стороны обменялись мнениями относительно текущего хода ядерных переговоров.