Глава пресс-службы премьера Британии ушел в отставку

Директор службы по связям с общественностью премьер-министра Великобритании Кира Стармера Тим Аллан ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла страны в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Sky News.

"Я решил уйти в отставку, чтобы дать возможность сформировать новую команду на Даунинг-стрит. Я желаю премьер-министру и его команде всяческих успехов", - сказал Аллан.

Накануне сообщалось, что глава аппарата британского премьера Морган Максуини подал в отставку. Как стало известно, сделал он это из-за скандала с назначением друга Эпштейна послом в США.

В заявлении об уходе чиновник назвал назначение Питера Мандельсона ошибочным и взял на себя ответственность за него. По мнению политического обозревателя Бет Ригби, уходом в отставку Максуини предпринял попытку "спасти премьер-министра".

До этого сообщалось, что скандал из-за связи бывшего британского посла в Вашингтоне с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьер-министра. Опасность для премьера заключается в том, что обсуждение связи посла с финансистом происходит не только в частных разговорах, но и в парламенте Великобритании. Депутаты считают, что Стармер не сможет пережить этот скандал.

Ранее Стармер извинился перед жертвами Эпштейна.