ЕС готовит санкции против некоторых портов и десятков танкеров
В рамках 20-го пакета санкций против России Европейский союз планирует внести в "чёрный список" 42 танкера и впервые ввести санкции против портов третьих стран - Индонезии и Грузии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Reuters".
По информации, речь идёт о терминале Кулеви в Грузии и порте Каримун в Индонезии.
Кроме того, ЕС намерен ввести санкции против банков из Таджикистана, Лаоса и Кыргызстана, а также отменить санкции против двух китайских банков.
Ранее Европейская комиссия заявляла, что в рамках 20-го пакета санкций она впервые попытается ввести полный запрет на все операции, связанные с морской транспортировкой российской нефти.
