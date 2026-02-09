Европейские банки призвали сократить зависимость от Visa и Mastercard

Европейским банкам срочно нужно сократить зависимость от американских платежных сервисов Visa и Mastercard, призвала глава Европейской платежной инициативы (EPI, European Payments Initiative) Мартина Веймерт. Ее слова приводит Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поводом для подобных высказываний стала возможность использования Visa и Mastercard против Евросоюза в случае ухудшения отношений с США. У Европы есть свои платежные решения, но нет международных сервисов, уточнила Веймерт.

Доля наличных в платежах в регионе снижается. Чтобы сократить зависимость от США, банки-участники EPI запустили аналог Apple Pay - Wero, однако этого недостаточно. Масштабировать частные инструменты сложно, поэтому проводить платежи предлагают с помощью цифрового евро. Однако банки против такого шага, так как новый механизм фактически дублирует функции Wero и не предлагает пользователям новые преимущества.