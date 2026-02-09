Продлен срок ареста Али Керимли

Продлён срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление в отношении Али Керимли, задержанного Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ).

Суд принял решение продлить срок ареста А.Керимли на 4 месяца.

Али Керимли предъявлено обвинение по статье 278.1 УК АР (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства).

Отметим, что Али Керимли и член президиума ПНФА Мамед Ибрагим были допрошены в СГБ в рамках расследования уголовного дела. После проведения обысков в их домах они были доставлены в СГБ.

Обыски и допрос Али Керимли и Мамеда Ибрагима связаны с уголовным делом, расследуемым в отношении Рамиза Мехтиева.

Напомним, что бывшему руководителю Администрации Президента Рамизу Мехтиеву предъявлены обвинения по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путём).