Продлен срок ареста Али Керимли
Продлён срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление в отношении Али Керимли, задержанного Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ).
Суд принял решение продлить срок ареста А.Керимли на 4 месяца.
Али Керимли предъявлено обвинение по статье 278.1 УК АР (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства).
Отметим, что Али Керимли и член президиума ПНФА Мамед Ибрагим были допрошены в СГБ в рамках расследования уголовного дела. После проведения обысков в их домах они были доставлены в СГБ.
Обыски и допрос Али Керимли и Мамеда Ибрагима связаны с уголовным делом, расследуемым в отношении Рамиза Мехтиева.
Напомним, что бывшему руководителю Администрации Президента Рамизу Мехтиеву предъявлены обвинения по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путём).
