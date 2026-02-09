Раскрыты характеристики и дата презентации нового дешевого iPhone

Презентация Apple дешевого смартфона iPhone 17e может состояться 19 февраля. Об этом сообщает немецкое издание Macwelt со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По предварительной информации, iPhone 17e сохранит дизайн и конфигурацию камер прошлогодней модели, однако получит ряд ключевых аппаратных обновлений. В частности, смартфон оснастят процессором Apple A19, который также установлен в базовой версии iPhone 17.

Также устройству приписывают новый модем Apple C1X, который обеспечивает вдвое более высокие скорости по сравнению с модемом C1, используемым в iPhone 16e. За беспроводные подключения Wi-Fi, Bluetooth и Thread будет отвечать фирменный сетевой чип Apple N1.

Отдельно отмечается поддержка MagSafe, благодаря чему iPhone 17e станет совместим со всей экосистемой фирменных магнитных аксессуаров, чего пользователи модели предыдущего поколения были лишены.

Цена устройства, как ожидается, останется неизменной: базовая версия iPhone 17e с накопителем на 128 ГБ будет стоить $599.