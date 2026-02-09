Концерт и выставка в честь Гара Гараева

В Международном центре мугама состоялась концертная программа "Qarayev sənətinin ildırımlı izləri ilə - 2" с участием преподавателей и учеников Центральной школы искусств имени Гара Гараева, сообщает Day.Az.

Концертная программа была посвящена богатому творческому наследию великого композитора и продемонстрировала его влияние на современную музыкальную культуру Азербайджана и большой интерес подрастающего поколения к его музыке.

Праздничную творческую атмосферу создавали и демонстрация интересных слайдов и нарядные сценические костюмы. Вдохновенное исполнение юными талантами фортепианных и других произведений композитора перекликались с яркими хореографическими номерами молодых танцовщиков, порадовавших зрителей номерами из балетов "Тропою грома" и "Семь красавиц". Заслуживала внимания и предоставленная возможность познакомиться с увлекательной выставкой работ художественного отделения школы, которые удивили новыми цветовыми решениями и тематикой, что произвело впечатление на присутствующих и стало ярким дополнением к праздничной программе.

