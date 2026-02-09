США инвестируют в TRIPP $9 млрд

Через фонд TRIPP в Армению будет инвестировано на начальном этапе 5 миллиардов долларов, а на втором этапе - ещё 4 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az, об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Трансляция велась на сайте Белого дома.

По его словам, проект TRIPP принесёт значительные экономические выгоды для Южного Кавказа.

"С 8 августа мы уже достигли больших успехов", - подчеркнул Вэнс.

Вице-президент также заявил, что в Армению придут технологии США.

"Мы также утвердили продажу в Армению беспилотных разведывательных технологий на сумму 11 миллионов долларов", - добавил Вэнс.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В январе 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена одобрить и поддержать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании будет предоставлено право на реализацию проекта на первоначальный период в 49 лет. Ереван планирует предложить Вашингтону 74 процента акций компании TRIPP Development Company, а 26 процентов оставить себе.