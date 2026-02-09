США перехватили танкер в Индийском океане

США перехватили нефтяной танкер в Индийском океане, который, как утверждается, действовал, нарушая американский санкционный режим. Об этом Пентагон сообщил на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении говорится, что американские военные смогли без каких-либо происшествий провести операцию по досмотрю, перехвату и высадке на борт судна Aquila II. Отмечается, что военные действовали в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

В Пентагоне утверждают, что танкер работал в нарушение "карантина, действующего в отношении подсанкционных судов в Карибском бассейне". Американские военные отслеживали судно по пути "из Карибского бассейна в Индийский океан".