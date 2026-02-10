https://news.day.az/world/1815012.html В Конго засыпало шахту - много погибших В шахте на юге Демократической Республики Конго в результате оползня погибло более 10 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал "Actualite". По информации, оползень произошёл в шахте, где незаконно добывались медь и кобальт, после продолжительных дождей.
В Конго засыпало шахту - много погибших
В шахте на юге Демократической Республики Конго в результате оползня погибло более 10 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает портал "Actualite".
По информации, оползень произошёл в шахте, где незаконно добывались медь и кобальт, после продолжительных дождей.
В результате происшествия погибло как минимум 11 человек, ещё 6 получили ранения.
Хотя трагедия произошла в ночь на 7 февраля, информация о ней стала известна только сейчас.
