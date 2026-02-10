В Конго засыпало шахту

В шахте на юге Демократической Республики Конго в результате оползня погибло более 10 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал "Actualite".

По информации, оползень произошёл в шахте, где незаконно добывались медь и кобальт, после продолжительных дождей.

В результате происшествия погибло как минимум 11 человек, ещё 6 получили ранения.

Хотя трагедия произошла в ночь на 7 февраля, информация о ней стала известна только сейчас.