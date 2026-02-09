https://news.day.az/azerinews/1814929.html Prezident İlham Əliyev Tahir Budaqovu Dövlət Statistika Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edib T.Y.Budaqovun Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, Tahir Yaqub oğlu Budaqov Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilib.
