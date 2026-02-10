Готовы документы по гарантиям безопасности для Украины

Документы по гарантиям безопасности для Украины готовы, заявил в вечернем обращении украинский президент Володимир Зеленский.

"Альтернативы безопасности нет. Альтернативы миру нет. Альтернативы восстановлению нашего государства нет. <...> Надежные гарантии безопасности - это единственная реальная основа для того, чтобы мир был", - написал он в своем телеграм-канале, передает Day.Az.

По словам Зеленского, на этой неделе пройдут важные международные мероприятия в сфере обороны и безопасности. Он добавил, что украинская позиция будет хорошо представлена как в Европе, так и в Америке.

С конца ноября активно обсуждается мирный план США. В декабре Zn.ua писал, что в документе Киеву обещаны гарантии безопасности по аналогии со ст. 5 Североатлантического договора. В случае нападения на Украину России грозят сильный военный ответ и возобновление всех санкций. Если же Украина нападет на Россию, то лишится всех своих гарантий.

О том, что администрация США готова предоставить Украине гарантии безопасности, которые будут основываться на статье 5 Североатлантического договора, сообщал также Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя США. Сам Зеленский говорил, что готов отказаться от требований о членстве в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы.

Кроме того, в январе в Париже лидеры "коалиции желающих", Украина и США подписали декларацию "Надежные гарантии безопасности для прочного и долговременного мира в Украине". Среди них них - размещение в Украине многонациональных сил, участие в механизме мониторинга за режимом прекращения огня, а также обязательства в случае его нарушения.