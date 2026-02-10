В МИД РФ заявили о ключевом значении гарантий безопасности России в сделке по Украине

Обязательной частью мирного договора по Украине должны быть гарантии безопасности для России/

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

"Мы признаем, что мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение - это, конечно, интересы безопасности России. Если вы посмотрите и внимательно изучите все заявления, которые делаются лидерами Евросоюза, там никто не говорит о гарантиях безопасности России. А это ключевой элемент достижения договоренности. Без него никакой мирный договор невозможен", - заявил Грушко в беседе с изданием.

По словам дипломата, гарантии должны содержать исключение перспективы членства Украины в НАТО, отказ от размещения на ее территории иностранных войск и в целом заверения в том, что от Киева не будет исходить угроза, уточняется в публикации.

В конце 2025 года Москва предложила подписать документ с гарантией не нападать на Европу, напоминает газета. Грушко сообщил, что европейцы не отреагировали на эту инициативу.

"Этот элемент в позиции Евросоюза отсутствует как таковой. При этом они упорно добиваются "места у стола переговоров". Но эта позиция вообще исключает не то что конструктивное, а просто какое-то существенное участие в мирном процессе. Я уже не говорю о переговорах", - отметил замглавы МИД РФ.