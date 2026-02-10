В Баку подожгли ресторан с посетителями внутри и заперли выход, есть пострадавшие

В поселке Гобустан Гарадагского района Баку был умышленно подожжен ресторан Şeyx Lounge.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bakupost, инцидент произошел около 23:00.

В качестве первоначальной причины пожара указывается конфликт между двумя лицами. После того как спор перерос в драку, один из ее участников по имени Джавид вылил бензин на заведение и поджег его. Затем злоумышленник запер дверь снаружи, чтобы посетители не могли покинуть помещение.

Посетители спаслись через заднюю дверь кухни. В результате пожара один человек получил ожоги ног и был госпитализирован. Сведений о других пострадавших пока нет.

Отмечается, что ресторану, которым управляют Назир Гадирли и Джахангир Гадиров, нанесен ущерб в размере 120 000 манатов. Материальный ущерб посетителям превышает 20 000 манатов.

В информации, распространенной Министерством по чрезвычайным ситуациям, отмечается, что в Гарадагском районе Баку сгорели легковоспламеняющиеся конструкции кафе площадью 250 кв.м, расположенного в одноэтажном здании общей площадью 600 кв.м, где также находились магазин автозапчастей и автомастерские.

Как сообщил сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Эльбрус Ибрагимов, в полицию поступила информация об умышленном поджоге указанного объекта. В связи с этим задержаны двое подозреваемых, расследование по данному факту продолжается.