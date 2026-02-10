https://news.day.az/world/1815016.html Мексика прекратила поставки нефти на Кубу Мексика временно приостановила поставки нефти на Кубу из-за угрозы введения торговых пошлин со стороны США, однако продолжит оказывать гуманитарную помощь. Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции заявила президент Мексики Клаудиа Шейнбаум.
По словам президента, в настоящее время экспорт нефти приостановлен, и цель этого шага - предотвратить возможные негативные последствия для Мексики.
Она отметила, что ограничения США являются несправедливыми по отношению к народу Кубы, и из-за нехватки топлива для больниц и школ население страдает.
Шейнбаум подчеркнула, что Мексика не прекратит гуманитарную поддержку Кубы.
