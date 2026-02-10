https://news.day.az/world/1815020.html Самолет врезался в автомобили во время экстренной посадки на дорогу - ВИДЕО Самолет врезался в автомобили во время экстренной посадки на дорогу в США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошел в городе Гейнсвилл, штат Флорида. Пилот легкомоторного самолета Beechcraft Hawker G-36 из-за технических проблем приземлился на оживленную дорогу.
Самолет врезался в автомобили во время экстренной посадки на дорогу - ВИДЕО
Самолет врезался в автомобили во время экстренной посадки на дорогу в США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Инцидент произошел в городе Гейнсвилл, штат Флорида. Пилот легкомоторного самолета Beechcraft Hawker G-36 из-за технических проблем приземлился на оживленную дорогу.
При посадке борт задел не менее пяти автомобилей. В результате происшествия пострадали два водителя и еще два человека, которые находились на борту.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре