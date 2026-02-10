Самолет врезался в автомобили во время экстренной посадки на дорогу в США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инцидент произошел в городе Гейнсвилл, штат Флорида. Пилот легкомоторного самолета Beechcraft Hawker G-36 из-за технических проблем приземлился на оживленную дорогу.

При посадке борт задел не менее пяти автомобилей. В результате происшествия пострадали два водителя и еще два человека, которые находились на борту.

Представляем вашему вниманию данное видео: