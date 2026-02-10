Пособница Эпштейна отказалась дать показания в конгрессе США

Осужденная за пособничество обвиненному в секс-торговле финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл отказалась дать показания в комитете палаты представителей конгресса США по надзору и подотчетности.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель комитета Джеймс Комер, сообщает телеканал ABC News.

"Максвелл сослалась на пятую поправку и отказалась ответить на какие-либо вопросы. <...> У нас было много вопросов о преступлениях, совершенных ей и Эпштейном, а также о возможных сообщниках", - сказал он.

Пятая поправка к конституции США позволяет не свидетельствовать против самого себя.

Гислейн Максвелл отбывает 20-летний тюремный срок за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек - при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.