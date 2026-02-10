Подорожает ли куриное мясо в Азербайджане?

После того как в Турции перед месяцем Рамазан производители и продавцы повысили цены на куриное мясо примерно на 15%, Министерство торговли страны объявило, что с завтрашнего дня экспорт куриной продукции будет приостановлен.

Возникает вопрос: повлияет ли этот запрет на цены на куриное мясо в Азербайджане?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, экономист-эксперт Халид Керимли заявил, что поводов для беспокойства нет.

По его словам, объемы поставок мяса птицы из Турции не настолько велики, чтобы оказать заметное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке.

Председатель Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Мюрвет Гасанлы также сообщил в эфире "Xəzər Xəbər", что введенные в Турции ограничения не окажут влияния на рынок страны.

Он отметил, что на складах имеются достаточные запасы куриного мяса, и в ближайшие шесть месяцев - один год роста цен на курятину не ожидается.