"Нефтчи" лишился двух игроков перед игрой с "Габалой"

https://news.day.az/sport/1815027.html
"Нефтчи" завершил подготовку к матчу 19-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Габалы". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда провела предматчевую тренировку на базе футбольного центра Palms Sports.
В предстоящей встрече бакинскому клубу не смогут помочь Игор Рибейро и Фредди Варгас. Оба игрока пропустят матч из-за дисквалификаций.
Отметим, что матч "Нефтчи" - "Габала" состоится 10 февраля на стадионе Palms Sports Arena и начнется в 19:00.
