Трамп пригрозил Канаде

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что заблокирует открытие моста имени Горди Хоу между Канадой и штатом Мичиган, пока американцы не получат половину прав собственности на этот объект. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы начнем переговоры немедленно. Учитывая все, что мы им предоставили, нам должна принадлежать по меньшей мере половина этого актива. Доходы, полученные [Канадой] благодаря рынку США, будут астрономическими", - подчеркнул Трамп.

Свои требования американский президент обосновал рядом претензий к соседней стране. В частности, он заявил, что 44-й президент США Барак Обама "допустил глупую ошибку", разрешив строительство моста имени Горди Хоу без использования американской стали. Также глава Белого дома обвинил Канаду в запрете на продажу американского алкоголя в Онтарио и в "неприемлемых" тарифах на молочную продукцию. Также он не упустил возможность в очередной раз прокомментировать возможное сближение Канады с Китаем.