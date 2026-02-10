Стало известно, каким будет размер пенсии с учетом повышения

С учетом нового повышения средний размер ежемесячной пенсии и средняя пенсия по возрасту достигают соответственно 593 манатов и 632 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев на брифинге, посвященном индексации пенсий и мерам, реализованным в пенсионной сфере в соответствии с новым распоряжением Президента Ильхама Алиева.

По его словам, это означает, что по сравнению с 2018 годом средняя ежемесячная пенсия увеличилась в 2,8 раза, а средняя пенсия по возрасту - в 2,7 раза.

"Если в 2018-2025 годах средняя ежемесячная пенсия выросла с 208 манатов до 543 манатов, а средняя пенсия по возрасту - с 234 манатов до 578 манатов, то с новым повышением они достигнут соответственно 593 манатов и 632 манатов", - сказал он.

Мустафаев также подчеркнул, что новым распоряжением пенсионные капиталы, зафиксированные на индивидуальных счетах застрахованных лиц до 1 января 2026 года, увеличены на 5,6% в соответствии с уровнем индекса потребительских цен за прошлый год.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане выросли пенсии.