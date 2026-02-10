https://news.day.az/politics/1815086.html Хикмет Гаджиев встретился с представителем МИД Турции - ФОТО Помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане главой Главного управления по Восточной Европе и Южному Кавказу Министерства иностранных дел Турции, послом Мехметом Самсаром.
Как сообщает Day.Az, об этом заявили в посольстве Турции в Азербайджане.
Во встрече также принял участие посол Турции Бирол Акгюн.
В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения и региональные вопросы.
