Хикмет Гаджиев встретился с представителем МИД Турции

Помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане главой Главного управления по Восточной Европе и Южному Кавказу Министерства иностранных дел Турции, послом Мехметом Самсаром.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в посольстве Турции в Азербайджане.

Во встрече также принял участие посол Турции Бирол Акгюн.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения и региональные вопросы.