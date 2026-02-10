Пенсионные капиталы этих лиц вырастут

Пенсионные капиталы, зафиксированные на индивидуальных счетах застрахованных лиц до 1 января 2026 года, увеличены на 5,6% - в соответствии с уровнем индекса потребительских цен за прошлый год. То есть у человека, на индивидуальном счете которого есть 50 тысяч манатов, пенсионный капитал увеличится на 2800 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев на брифинге 10 февраля.

По его словам, это означает, что пенсионный капитал будет расти не только за счет ежемесячных социальных страховых отчислений, но и за счет ежегодной индексации: "Наша цель - не разовые повышения, а устойчивая и прогнозируемая политика социального обеспечения".

Заместитель министра также отметил, что повышение будет происходить автоматически: "Пенсионеру не нужно готовить какие-либо документы или обращаться в какие-либо органы".

