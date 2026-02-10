Имущество и деньги Сагателяна хотят конфисковать

Антикоррупционный суд в Армении может конфисковать у представителя верховного органа партии "Дашнакцутюн", депутата от оппозиционной фракции "Армения" Ишхана Сагателяна имущество и денежные средства в размере $700 тыс. как имеющие незаконное происхождение.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, суд принял к производству соответствующий иск Генпрокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

Конфискации подлежат 5 объектов недвижимости, столько же транспортных средств, доли в 3 юрлицах и $700 тыс.