https://news.day.az/world/1815088.html Имущество и деньги Сагателяна хотят конфисковать Антикоррупционный суд в Армении может конфисковать у представителя верховного органа партии "Дашнакцутюн", депутата от оппозиционной фракции "Армения" Ишхана Сагателяна имущество и денежные средства в размере $700 тыс. как имеющие незаконное происхождение.
Имущество и деньги Сагателяна хотят конфисковать
Антикоррупционный суд в Армении может конфисковать у представителя верховного органа партии "Дашнакцутюн", депутата от оппозиционной фракции "Армения" Ишхана Сагателяна имущество и денежные средства в размере $700 тыс. как имеющие незаконное происхождение.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, суд принял к производству соответствующий иск Генпрокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.
Конфискации подлежат 5 объектов недвижимости, столько же транспортных средств, доли в 3 юрлицах и $700 тыс.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре