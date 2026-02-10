https://news.day.az/world/1815050.html Сан-Паулу после сильного шторма - ВИДЕО В Сети появились кадры последствий сильного шторма в крупнейшем городе южного полушария бразильском Сан-Паулу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Сети появились кадры последствий сильного шторма в крупнейшем городе южного полушария бразильском Сан-Паулу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
