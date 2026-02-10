Глава исполнительной власти Насиминского района представлен коллективу

Тахир Ягуб оглу Будагов, назначенный Распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой исполнительной власти Насиминского района, был представлен сегодня кокллективу помощником Президента - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым в присутствии представителей районной общественности.

Как сообщает Day.Az, Зейнал Нагдалиев выступил с представлением, передал указания и рекомендации главы государства.

Т. Будагов выразил признательность за оказанное ему доверие.