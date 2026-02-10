https://news.day.az/society/1815106.html Сколько браков и разводов было зарегистрировано в январе? В январе текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 2914 браков. Как передает Day.Az, об этом сообщили ответ на запрос Trend в Министерстве юстиции. Отмечается, что за этот же период было оформлено 1779 разводов. Также сообщается, что в январе 2026 года зарегистрировано 6243 случая смерти.
Отметим, что за январь-ноябрь прошлого года органами регистрации Министерства юстиции было зарегистрировано 44 996 браков и 18 832 развода.
За этот же период количество случаев смерти в стране составило 54 582.
