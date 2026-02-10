Сколько браков и разводов было зарегистрировано в январе?

В январе текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 2914 браков.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ответ на запрос Trend в Министерстве юстиции.

Отмечается, что за этот же период было оформлено 1779 разводов.

Также сообщается, что в январе 2026 года зарегистрировано 6243 случая смерти.

Отметим, что за январь-ноябрь прошлого года органами регистрации Министерства юстиции было зарегистрировано 44 996 браков и 18 832 развода.

За этот же период количество случаев смерти в стране составило 54 582.