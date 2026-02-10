Милли Меджлис ратифицировал Конвенцию ООН против киберпреступности
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал Конвенцию Организации Объединенных Наций против киберпреступности.
Как сообщает Day.Az, вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Отмечается, что ООН определяет борьбу с киберпреступностью как одну из приоритетных областей, требующих международного сотрудничества для противодействия трансграничным преступным угрозам, возникающим на фоне развития информационно-коммуникационных технологий. С целью усиления правового сотрудничества между государствами была открыта для подписания в Ханое 25 октября 2025 года "Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности, укрепления международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий и в обмене в электронной форме доказательствами, относящимися к серьезным преступлениям".
Основная цель Конвенции - укрепление сотрудничества между государствами в борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также создание единой правовой основы для сбора, обмена и сохранения доказательств по тяжким преступлениям в электронном виде. Конвенция предусматривает, что борьба с киберпреступностью осуществляется не только на национальном уровне, но и через механизмы международной правовой помощи, экстрадиции и оперативного взаимодействия.
В рамках Конвенции устанавливаются единые определения понятий в сфере киберпреступности, меры по предотвращению утраты, изменения или уничтожения электронных доказательств, а также обеспечение эффективности следственных и судебных процессов. Особое внимание уделяется прямому и оперативному сотрудничеству между уполномоченными органами государств, упрощению механизмов взаимной правовой помощи и созданию непрерывно действующих каналов связи.
Согласно финальным положениям Конвенции, документ открыт для подписания, ратификации, принятия или утверждения государствами и вступает в силу после завершения соответствующих внутренних процедур. Кроме того, Конвенция позволяет участникам выдвигать заявления и оговорки по отдельным её положениям.
При ратификации Азербайджан представил ряд важных заявлений и оговорок. В заявлении были закреплены позиции по признанию Конвенции юридической основой в вопросах экстрадиции и взаимной правовой помощи, определению уполномоченных центральных органов и языку подачи запросов, а также механизмам оперативной связи. Оговорки уточняют условия наступления уголовной ответственности по некоторым составам преступлений, критический уровень причиненного ущерба и особенности национальной правовой системы.
Таким образом, Конвенция и относящиеся к ней заявления и оговорки Азербайджанской Республики формируют правовую основу международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, а также предусматривают внесение изменений в соответствующие нормативно-правовые акты с целью обеспечения применения материальных и процессуальных норм, вытекающих из Конвенции, в национальной правовой системе. Эти изменения направлены на имплементацию положений Конвенции, а также заявлений и оговорок, представленных Азербайджанской Республикой, в национальное законодательство.
Законопроект о "Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности, укрепления международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий и в обмене в электронной форме доказательствами, относящимися к серьезным преступлениям" был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
