В Баку изменились цены на растительное масло

В Баку произошло резкое подорожание растительного масла.

В чем же причина роста цен?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, экономист Халид Керимли заявил, что основной причиной подорожания растительного масла является зависимость страны от импорта:

"В Азербайджане производство растительного масла практически отсутствует. У нас нет ни крупных посевов кукурузы, ни подсолнечника, из которых можно было бы производить масло. Местные бренды также импортируют масло из-за рубежа, затем фасуют его под своими брендами и выводят на рынок.

Рост мировых цен на растительное масло напрямую отражается и на нашем рынке. Кроме того, еще одной причиной подорожания является увеличение транспортных расходов. Цена дизельного топлива выросла в два раза, что влияет на рост энергетических затрат при перевозке продукции".

Эксперт отметил, что в ближайшие месяцы нового подорожания не ожидается, однако остается вопрос, в каком направлении будут меняться цены дальше.